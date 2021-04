Fred chega a 400 gols na carreira, e Fluminense vence o Nova Iguaçu pelo Carioca

Em noite histórica para Fred, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo (11), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O camisa 9, Kayky e John Kennedy marcaram para o Flu e Anderson Künzel descontou.

O resultado deixa o Tricolor com mais tranquilidade para as próximas rodadas, precisando de mais uma vitória para garantir sua vaga nas semifinais do Carioca. O time é quarto colocado, com 16 pontos.

O Nova Iguaçu, por sua vez, com nove pontos na 10° posição, já está sem chances de alcançar a sequência da disputa pelo título. O risco de ir para o playoff de rebaixamento da próxima temporada, porém, também não existe.

A partida tinha expectativa de que Fred conseguisse alcançar a marca de 400 gols marcados em sua carreira. Depois do gol contra o Macaé, só faltava uma bola na rede para o artilheiro do Flu.

O placar, porém, foi aberto por outro atacante tricolor. O jovem Kayky passou por três adversários dentro da área e tirou do goleiro para fazer o primeiro dos donos da casa.

Poucos minutos depois, Nenê cruzou rasteiro para Fred, que só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede e chegar aos 400 gols na carreira. O atacante chegou, também, ao seu quinto gol em quatro jogos no Carioca.

No lance seguinte, porém, Anderson Künzel diminuiu para o Nova Iguaçu em um golaço, sem chances para Marcos Felipe. Nos acréscimos, John Kennedy ampliou.

No próximo final de semana, as duas equipes entram em campo pela penúltima rodada. O Nova Iguaçu encara o Resende, enquanto o Flu enfrenta o Botafogo.

Fred comemora seu gol histórico contra o Nova Iguaçu Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu

GOLS: Kayky, Fred e John Kennedy (FLU) e Anderson Künzel (NIG)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington (Yago Felipe) e Nenê (Caio Paulista); Kayky (John Kennedy), Fred (Lucca) e Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) . Técnico: Roger Machado

NOVA IGUAÇU: Luís Henrique; Leonard, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho (Raphael Carioca), Anderson Künzel e Dieguinho (Baggio); Yan (Andrey) e Canela (João Pedro). Técnico: Carlos Vitor