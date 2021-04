Fred chega aos 400 gols, Fluminense vence o Nova Iguaçu e segue no G4 do Carioca

Marca histórica para o veterano e noite boa para Xerém. Assim foi a vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Carioca. No Maracanã, o Tricolor contou com gols de Fred, o 400º dele na carreira, além dos jovens Kayky, com uma pintura, e John Kennedy para garantir mais um bom resultado na competição.

Com o resultado, o Tricolor permanece em quarto lugar, com 16 pontos. Botafogo e Madureira, quinto e sexto colocados, tem 12. Já o Nova Iguaçu fica em 10º, com nove pontos. Na próxima rodada, a penúltima do Estadual, o Flu faz o clássico justamente com o Alvinegro, rival direto na tabela, no Maracanã. Já o Nova Iguaçu encara o Resende no Laranjão. As datas e horários ainda não foram definidos pela federação.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

MORNO

Como já era esperado, o Fluminense teve a posse de bola no primeiro tempo. Entretanto, diferentemente do que a torcida quer ver, o Tricolor foi muito pouco agressivo na área adversária. Depois de uma primeira tentativa já aos quatro minutos com Nenê, Calegari também exigiu do goleiro Luis Henrique e Fred quase chegou em uma bola aos 11. Mas, depois disso, o Flu arriscou muito pouco.

BRILHANTE

Se o conjunto não resolveu, Kayky, de apenas 17 anos, chamou a responsabilidade para colocar o Fluminense na frente. Aos seis minutos da segunda etapa, o jovem invadiu a área, driblou três e bateu colocado para fazer uma pintura no Maracanã. Este foi o segundo gol dele como profissional na segunda partida como titular.

HISTÓRICO

O jogo aninou um pouco depois do primeiro gol e veio aquilo que a torcida já estava esperando há dias. Aos 17 minutos, Luiz Henrique recebeu pela esquerda e tocou para Nenê. O meia deu um passe açucarado para Fred só soltar o chute para o fundo da rede, fazendo seu gol de número 400 na carreira. Agora ele está dois gols atrás de Orlando Pingo de Ouro para se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense.

MAIS EMOÇÃO

Mal deu tempo para comemorar e o Nova Iguaçu já diminuiu, aos 18, quando Anderson Künzel recebeu livre na área e bateu forte, sem chances para Marcos Felipe. O confronto ficou mais aberto e as equipes tentavam buscar os pontos. Nenê chegou a fazer uma bela cobrança de falta, mas parou nas mãos de Luis Henrique. Luã Lúcio também teve boa oportunidade. No entanto, foi o Flu quem fechou a contagem e garantiu a vitória. Aos 46 minutos, John Kennedy, que entrou na segunda etapa, aproveitou o contra-ataque e a sobra para marcar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3X1 NOVA IGUAÇU

Data/Hora: 11/04/2021, às 18h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Gols: Kayky (6’/2ºT) (1-0), Fred (17’/2ºT) (2-0), Anderson Künzel (18’/2ºT) (2-1), John Kennedy (46’/2ºT) (3-1)

Cartões amarelos: Wellington, Yago Felipe (FLU), Dieguinho, Luis Henrique, Rafinha (NIG)

Cartões vermelhos: –

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington (Yago Felipe – 28’/2ºT) e Nenê (Caio Paulista – 43’/2ºT); Luiz Henrique (Gabriel Teixeira – 28’/2ºT), Kayky (John Kennedy – 32’/2ºT) e Fred (Lucca- 32’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

NOVA IGUAÇU: Luis Henrique; Leonardo, André Santos, Gilberto, Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho (Baggio – 17’/2ºT); Yan (Andrey – 39’/2ºT), Anderson Künzel e Canela (Luã Lucio – 20’/2ºT). Técnico: Carlos Victor.