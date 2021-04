Fred marca contra o Macaé e fica perto dos 400 gols da carreira: partida também viu o alvorecer de Kayky, joia de Xerém

Na última terça-feira(6), Fred foi autor de um dos gols da vitória de 4 a 0 sobre o Macaé e, se balançar as redes mais uma vez, chegará aos 400 gols na carreira. Desta forma, vestindo o manto verde, branco e grená, o atacante entrará no panteão dos grandes goleadores da história do futebaol brasileiro. A informação é do Portal Estadão Esportes.









O gol contra o Macaé, o 399º de sua trajetória, registrou também seu 181º pelo Tricolor Carioca. O veterano jogador comentou o feito: “Chegar nesta quantidade de gols é muito mais do que se possa pensar, sonhar ou merecer. É uma satisfação construir um pedacinho da minha história num clube de tanta grandeza como o Fluminense”, disse Fred.

Don Fredon tem a consciência que já começa a vivenciar a conclusão de sua carreira, e faz um paralelo com seu atual momento no Nense: “É um prazer muito grande estar em campo e podendo fazer gols e ganhando jogos. Eu tenho o DNA de vitórias, como o clube”, pontuou o artilheiro.

Deixou o Fred na cara do gol? ESQUECE! É rede �� Falta apenas 1 gol para o de número 400 na carreira do nosso camisa 9️⃣ pic.twitter.com/wSlEXzxxE1 — NETFLU (de ��) (@NETFLU)

April 7, 2021





Entretanto, ele ressalta a importância do tempo que ainda resta para o término do seu contrato. Para o jogador, esse tempo será de entrega total ao Flu: “Pela diretoria, por todo seu estafe e pela torcida… Depois eu paro”, declarou.

A partida contra o Macaé não só jogou luz ao marco que Fred está prestes a chegar, mas também viu a alvorada de um novo e promissor talento saído de Xerém. Em noite de estreia como titular, Kayky marcou seu primeiro gol como profissional. Como de se esperar, o jovem realizou uma partida encantadora e comentou: “É a melhor noite da minha vida. Uma sensação inexplicável”, declarou o jovem de 17 anos.