Fred revela ‘pedido’ especial dos filhos que não foi cumprido: ‘Faltou pouco’

Fred marcou mais uma vez com a camisa do Fluminense neste domingo (11), na vitória por 3 a 1 em cima do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Este, porém, foi ainda mais especial, por ser o de número 400 de sua carreira.

Mas os filhos do jogador podem não ter ficado tão satisfeitos. Na saída do gramado, o atacante revelou que os três pediram dez e cinco gols e brincou que faltou pouco, antes de dedicar sua bola na rede a eles.

“Sempre que saio de casa pergunto para os meus filhos quantos eles querem, a minha filha falou dez, o meu filho falou cinco. Faltou pouco! Dedico a meus três filhos”, disse o camisa 9.

Fred ainda comemorou a marca conquistada neste domingo e agradeceu a torcida do Fluminense que, mesmo fora do estádio, demonstrou apoio nas redes sociais e criou a campanha #FredDay.

“Feliz demais por essa marca, feliz pelos gols. Marca importante para mim, marca pessoal. Quero agradece nossa torcida que fez o #FredDay. Vou continuar dando minha vida para fazer esses gols pelo clube. Mas além disso tudo estou feliz porque conseguimos quebrar esse jogo tão equilibrado e bem executado pelo time deles”, afirmou.

“O Maracanã é lugar que me sinto em casa, é nossa casa, só faltou nosso torcedor. A nossa torcida sempre acreditou em mim, nos momentos que balancei, que ninguém acreditava. Quero agradecer por todos esses momentos”, completou.

Além dos 400 gols, Fred chegou aos 182 com a camisa do Fluminense, ficando a dois de Orlando Pingo de Ouro, segundo maior artilheiro da história do clube. O atacante ainda tem cinco em quatro jogos do Campeonato Carioca.