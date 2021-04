Fred se torna um dos cinco maiores artilheiros brasileiros na história da Libertadores

Aos 37 anos de idade, Fred segue mostrando que ainda conhece o caminho das redes. Nesta quinta-feira, no Maracanã, o atacante marcou o gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o River Plate, da Argentina, na estreia do time carioca na Copa Libertadores da América de 2021.

O camisa 9 é o maior artilheiro do Tricolor na história da competição continental, com 9 gols, e agora também o 5º maior goleador brasileiro em todos os tempos. Esse foi o 19º tento do centroavante em 34 atuações pela Libertadores. Além do Flu, Fred já defendeu também Atlético Mineiro e Cruzeiro na disputa sul-americana.

MAIORES GOLEADORES BRASILEIROS NA LIBERTADORES



1º – Luizão – 29 gols em 42 jogos

2º – Palhinha* – 25 gols em 30 jogos

3º – Célio Taveira – 22 gols em 43 jogos

4º – Jairzinho – 21 gols em 36 jogos

5º – Fred – 19 gols em 34 jogos

Guilherme – 19 gols em 27 jogos

Ricardo Oliveira – 19 gols em 34 jogos

8º – Sérgio João** – 18 gols em 22 jogos

Tita – 18 gols em 43 jogos

Marcelinho Carioca – 18 gols em 49 jogos

* Palhinha, ídolo do Cruzeiro, que atuou pelo clube na década de 70, não o seu homônimo que também atuou na equipe mineira nos anos 90.

** Sérgio João é brasileiro naturalizado boliviano. No Brasil, jogou por Madureira, América, Americano e Tupi. Na Bolívia, se destacou no Bolívar.