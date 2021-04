Fred vive grande temporada pelo Fluminense

O Fluminense venceu o Santa Fé por 2 a 1 nesta quarta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os dois gols do Tricolor Carioca foram marcados por Fred que, com os tentos, se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 185 gols.

Na próxima rodada da Libertadores, o Fluminense vai jogar mais uma vez na Colômbia, desta vez contra o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira. Antes, no domingo, o Tricolor enfrenta a Portuguesa-RJ pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.