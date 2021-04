Freeland não perde tempo e acerta vinda de artilheiro Anselmo Ramon, da Chape; 10 gols e 6 assistências levaram clube de volta à Série A

O Botafogo parece ter encaminhado a contratação do novo centroavante para a temporada 2021. Dias após definir a transferência de Matheus Babi para o Athletico-PR, o diretor-executivo está muito próximo de oficializar a chegada de Anselmo Ramon, da Chapecoense. A informação procede do colega Rodrigo Goulart, da rádio Chapecó FM.

Centroavante Anselmo Ramon tem propostas para deixar a Chapecoense. A possibilidade de saída, neste momento, é grande. Botafogo é o destino mais provável. — Rodrigo Goulart (@goulart0rodrigo)

Aos 32 anos, Anselmo foi artilheiro da Chape – 10 gols – e maior garçom do clube alviverde – 6 assistências – na última Série B. De acordo com a reportagem, o camisa 9 da Chape tem propostas para deixar o clube, mas a do Botafogo teria mais agradado o atacante, que tem contrato na Arena Condá até dezembro.

Centroavante da Chape foi um dos destaque do acesso à Série A em 2020 (Foto: Dinho Zanotto/AGIF)



O camisa 9 foi um dos grandes destaques da equipe de Umberto Louzer, que conquistou o título da Série B em 2021. Anselmo Ramon foi revelado no Bahia e teve boa passagem pelo Cruzeiro antes de rumar para o futebol asiático (Japão e China).

Não gosto do Anselmo Ramon pelo que via no Cruzeiro. Era muito criticado lá, tenho amigos cruzeirenses que são unânimes em dizer que não é bom. Porém, na Chapecoense ele vem tendo números razoáveis/bons. 2020 – Série B 34 jogos

10 gols

7 assistências pic.twitter.com/xb2hWNzGUR — Canal do Medeiros �� (@M94Medeiros)

Se caso Freeland confirmar a contratação de Anselmo nos próximos dias, o centroavante chega para um setor hoje composto pelos jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento.