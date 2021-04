Friends: por que Cole Sprouse foi o único intérprete de Ben Geller?

O filho de Ross Geller (David Schwimmer) foi interpretado por Cole Sprouse ao longo de três temporadas de Friends, série da NBC. Enquanto criança, o ator compartilhava seus papéis com seu irmão gêmeo, Dylan Sprouse. No entanto, na série de comédia, as coisas foram um pouco diferentes. Mas por que Cole Sprouse, de Riverdale, foi o único intérprete de Ben Geller?

Em entrevista recente ao GQ, o ator revelou que a razão principal é o tempo limitado de tela que Ben tinha na série — tanto nos episódios em que apareceu quanto no geral. Dessa maneira, os produtores decidiram que o papel teria apenas um intérprete.

Quando se trabalha com crianças em set, muitas vezes é necessário que gêmeos interpretem um mesmo personagem, justamente para que eventuais problemas sejam contornados. Ainda durante a entrevista, Cole brincou sobre como seu personagem foi “morto” em Friends, também porque Ross não era um pai tão presente.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Friends: saiba mais sobre a participação do personagem de Cole Sprouse na série

Desde que tinham apenas oito meses de idade, os gêmeos Sprouse compartilharam diversos papéis em filmes e séries. Em 1999, por exemplo, os dois fizeram o filme O Paizão (Big Daddy, no original), aos seis anos, se revezando para contracenar com Adam Sandler.

Quando ficaram mais velhos, estrelaram juntos a série Zack & Cody: Gêmeos a Bordo, da Disney, e outros pequenos filmes para o público adolescente. Talvez, a partir desse ponto, os dois se separaram mais para seguir carreira solo e buscar seus próprios caminhos — como Cole Sprouse, que viveu Jughead em Riverdale, da The CW.

Em Friends, Cole foi introduzido na 6ª temporada, aparecendo em sete episódios até a 8ª temporada da série. Anteriormente, o filho de Ross Geller havia aparecido por meio dos gêmeos Charles e John Allen, em idades menores.

Infelizmente, o personagem é apenas mencionado brevemente nas duas temporadas finais de Friends. A produção exibiu seu último episódio em 2004.