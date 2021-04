Frotas de transporte público nos EUA terão software da Uber

A Uber anunciou, nesta quarta-feira (14), que vendeu a licença de uso de seu software de gerenciamento de frotas para 3 instituições públicas de transporte nos Estados Unidos. O sistema facilitará a solicitação e rastreamento dos veículos dos órgãos.

O acordo foi assinado com o Distrito de Transporte Regional de Denver (Colorado), Agência de Trânsito do Condado de Cencil (Maryland) e a Agência de Trânsito de Porterville (California). As entidades vão operar o programa nos seus serviços de transporte e paratransit (transporte comunitário).

A instituição de Denver começará a usar a ferramenta nesta semana para gerenciar sua frota de veículos que são acessíveis para cadeiras de rodas. As outras duas disseram que vão começar a utilizar o sistema nas próximas semanas. Como contrapartida, a Uber receberá uma espécie de taxa de assinatura.

Os passageiros utilizarão o próprio aplicativo de caronas para reservar as viagens. Só que, diferentemente de motoristas cadastrados na empresa, serão mostrados condutores e carros próprios das agências públicas de trânsito.

Apesar de não divulgar os valores envolvidos no negócio, representantes da Uber já haviam comentado que esses acordos são mais lucrativos que o sistema tradicional do app. Contratos parecidos já haviam sido fechados com as agências de trânsito dos Condados de Marin (Califórnia) e Cape May (Nova Jersey).

Entre os benefícios oferecidos pelo software, os órgãos públicos conseguirão trocar rotas fixas de ônibus para viagens sob demanda. Esse tipo de ação é bastante efetivo para regiões pouco povoadas ou locais que possuem um baixo movimento fora do horário de pico, por exemplo.

O movimento de mercado também serve como uma espécie de “resposta” da Uber. A gigante é acusada, há alguns anos, de “roubar” passageiros dos ônibus, metrôs e trens ao redor do mundo. Para amenizar essa crítica, a companhia já lançou iniciativas como a disponibilização de informações sobre esses serviços de transporte públicos e até mesmo vendas de passagens e bilhetes.