“Fuga” dos brasileiros e possível clássico com o Santos: Corinthians vê possibilidades em sorteio da Copa Sul-Americana

Perto de voltar a atuar na temporada, o Corinthians ficará sabendo nessa sexta-feira (09) quem serão os seus adversários dentro da Copa Sul-Americana de 2021. O Timão faz parte das equipes que estrearão um novo formato no torneio, pois a competição continental passará a ter uma fase de grupos nessa temporada.

Por isso, 26 times já estão definidos pela Conmebol e separados em potes de 1 a 4. Os seis times restantes virão entre os perdedores das fases prévias da Libertadores e de uma definição de confrontos entre times do Uruguai, que acabaram atrasando a definição das vagas via campeonato local.

O Corinthians, como um dos melhores ranqueados pela Confederação Sul-Americana de Futebol, será cabeça de chave do sorteio que acontece a partir das 13h (horário de Brasília). Junto ao Timão, estão outras equipes também no pote 1 como Independiente, Lanús, Athletico-PR, Emelec, Jorge Wilstermann, Rosario Central e Newell’s Old Boys.

Marcelo Endelli/Getty Images



Com as restrições de equipes do mesmo país no mesmo grupo, o Timão não enfrentará o Bahia, Ceará, Atlético-GO e Bragantino, que estão espalhados pelos demais potes. Por isso, é possível projetar um possível grupo “da morte” com Corinthians, Tolima-COL, Talleres-ARG e Santos.

O Peixe pode fazer o clássico paulista contra o Timão caso seja eliminado da fase prévia da Libertadores. Como o rival ainda não está garantido na fase de grupos, a restrição para adversários do mesmo país cairia. Outros times como Peñarol, Grêmio e Atlético Nacional também podem disputar a Sul-Americana.