“Fui muito feliz”; Pikachu celebra vaga do Fortaleza para a 3ª fase da Copa do Brasil e revela surpresa com golaço que definiu a partida

O Fortaleza está na 3ª fase da Copa do Brasil. Com um golaço de falta de Yago Pikachu, o Leão bateu o Ypiranga por 1 a 0, na Arena Castelão e, além de estar entre os classificados para a próxima fase, garantiu mais R$ 1.7 milhões aos cofres do clube. O profissional comemorou muito o tento feito durante o duelo contra o time gaúcho.









Em entrevista após a partida, Pikachu comemorou muito o gol e confessou que não esperava marcar de falta, o que não ocorria há tempos. O jogador não tinha realizado o feito nas cinco temporadas que passou no Vasco.

“Poderia ter sido um minuto antes o gol. A finalização que eu tive ali, o goleiro defendeu. Claro que eu fico muito feliz com o gol, não imaginava que seria de falta, porque fazia alguns anos que eu não fazia um gol de falta, mesmo cobrando bastante. Eu fui muito feliz nessa cobrança. Feliz com a vitória. E os números vão vir”.

“Aos poucos, ganhando ritmo, conhecendo meus companheiros. Então a gente tem a semana para descansar e confirmar o primeiro lugar na Copa do Nordeste. Mais de um milhão vale o gol, uma quantia boa para o clube. E prestígio de passar na Copa do Brasil. A gente está muito feliz por esse resultado”, revelou Pikachu.

Enquanto espera o sorteio para saber quem será o adversário na terceira fase da competição mais democrática do país, o Tricolor do Pici volta suas atenções à Copa do Nordeste. Neste sábado (10), o Leão visita o Confiança, em jogo válido pela 8ª rodada do campeonato regional.