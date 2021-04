Fuja do tradicional: aprenda a fazer arrumadinho de frango para o almoço

Que tal fugir do tradicional no almoço ou jantar? Você pode aprender preparar um arrumadinho de frango em casa. A receita do programa ‘Mais Você’ é deliciosa e simples. Aprenda o o passo a passo: Foto: Reprodução/ Cybercook Ingredientes

1 kg de peito de frango

2 tabletes de caldo de frango

1 litro de água

2 folhas de louro

talos de salsinha e cebolinha a gosto

4 colheres (sopa) de azeite

3 dentes de alho bem picadinhos

1 cebola picada

Meia pimenta vermelha picada

2 tomates sem pele e sem sementes picados

4 colheres (sopa) de molho de tomate

sal e cheiro verde picado a gosto

1 litro de leite

2 latas de milho verde escorrido2 colheres (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de manteiga

sal e pimenta do reino a gosto

manteiga para untar

1 copo de requeijão

batata palha para acompanhar

1. Numa panela coloque o peito de frango, os tabletes de caldo de frango, o litro de água, as folhas de louro e talos de salsinha e cebolinha a gosto. Leve para cozinhar em fogo médio por +/- 35 minutos ou até que o frango esteja cozido. Desfie com auxilio de 2 garfos e reserve.

2. Numa outra panela em fogo médio com o azeite doure os dentes de alho bem picadinhos e 1 cebola picada. Depois junte a pimenta vermelha picada, os tomates sem pele e sem sementes picados e refogue por mais 5 minutos. Adicione o frango (desfiado acima), o molho de tomate, sal e cheiro verde picado a gosto e misture bem. Reserve.

3. Num liquidificador bata 1 litro de leite com 2 latas de milho verde escorrido, o amido de milho e a manteiga. Passe o creme por uma peneira e transfira para uma panela em fogo médio. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e cozinhe por 10 a 15 minutos. Reserve.

4. Num refratário untado com manteiga faça uma cama com o refogado de frango desfiado, por cima coloque o creme de milho e depois pingue colheradas de requeijão (1 copo) e leve ao forno pré-aquecido a 200º C para gratinar por 10 a 15 minutos.