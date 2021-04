Funcionamento dos pontos turísticos é pauta de reunião da SEMCLEJ Penedo

Decom PMP

Ouvir os anseios dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ) e debater medidas que possam ser adotadas para o melhor funcionamento dos pontos turísticos administrados pela pasta.

Foi com esse foco que a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Penedo realizou na tarde desta quinta-feira (29), uma reunião com os servidores que trabalham nos pontos turísticos administrados pela SEMCLEJ.

O encontro contou com a presença da Secretária Aliny Costa.

São de responsabilidade da Prefeitura de Penedo a Casa de Aposentadoria, a Igreja São Gonçalo Garcia, a Igreja da Corrente e o Theatro Sete de Setembro,.

Prédios históricos que funcionam de terça à sexta-feira, no horário entre 9h e 17 horas, em virtude da Fase Vermelha do Plano de Distanciamento Social Controlado na qual se encontra todo estado por conta da pandemia de Covid-19.

De acordo com o Coordenador da SEMCLEJ, Cleyton Porfírio, o objetivo foi debater o atendimento aos turistas e visitantes, ouvindo também as necessidades dos servidores para que eles mantenham as condições necessárias, a fim de desempenhar suas funções de forma satisfatória.

Também foram colocadas em pauta diversas ideias para melhoria da rotina de funcionamento dos pontos turísticos.

“Os servidores repassaram para a gestão suas necessidades e dificuldades diárias e foram discutidas sugestões afim de proporcionar melhorias para todos”, destacou Cleyton Porfírio.

Desempenhar um trabalho de excelência no atendimento ao público, contribuindo para o desenvolvimento turístico e econômico da cidade é um dos objetivos da gestão Crescendo Com Seu Povo.