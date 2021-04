Funcionário teve fratura exposta após ser arremessado em desabamento na Record · .

Editor de texto do Jornal da Record, Alex Cunha foi arremessado durante o desabamento de uma parte do teto da Redação da emissora, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (16). O profissional de 45 anos sofreu uma fratura exposta no dedão de uma das mãos e passará por uma cirurgia neste sábado (17).

De acordo com apuração do ., uma fonte ligada à Record detalhou como tudo aconteceu e afirmou que a emissora entrou em contato com o funcionário para saber do seu estado de saúde somente na manhã de hoje, 14 horas após o ocorrido.

“Por volta das 21h, eles [os funcionários da Redação] escutaram um primeiro barulho forte vindo do fundo do estúdio, ficaram apreensivos, mas continuaram trabalhando. Essa é a hora que grande parte da Redação vai embora. Tinham ficado cerca de dez pessoas, o pessoal que faz o Jornal da Record, de rede nacional. Quarenta minutos depois do primeiro estrondo, veio outro muito mais forte e tudo começou a tremer”, revelou a fonte.

“Eles saíram correndo, algumas pessoas acabaram deixando as suas coisas para trás. Mas quando o teto caiu ainda tinha três pessoas. Devido ao tremor e um deslocamento de ar, essas três últimas pessoas foram arremessadas para fora do local”, completou.

Alex Cunha bateu a cabeça e ficou com um dos dedos pendurados. “Ele cortou a mão toda, do dedão até o mindinho, e vai ser submetido a uma cirurgia às 17h. Ninguém esteve no hospital, a não ser os próprios colegas de Redação. A empresa entrou em contato com ele agora, mais de 14 horas depois que aconteceu”, disse.

Ao ., o sargento Torres, do Corpo de Bombeiros, informou que um homem foi atendido no local e liberado logo em seguida, por apresentar apenas ferimentos leves na mão.

“Fomos chamados por volta das 21h15 para verificar um desabamento na estrada dos Bandeirantes, altura do número 23.525. Eu não sei ainda a situação do local em relação ao desabamento, se foi parte do teto, telhado, se era de gesso, se era de alvenaria”, informou Torres. “A Defesa Civil municipal foi chamada para avaliação do local junto com seus técnicos para saber se o local vai ser interditado ou não”, concluiu.

O Corpo de Bombeiros informou na manhã deste sábado (17) os nomes de mais duas vítimas do acidente. Thiago Domingues, de 23 anos, teve ferimentos leves e não quis ser atendido no hospital. Já Jefferson Menezes, de 33 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A área que teve o teto destruído é a que compreende parte da Redação e dos estúdios do Jornalismo da emissora, onde são apresentados programas como o Balanço Geral e o Cidade Alerta.

Em nota, a emissora confirmou o acidente: “A Record TV Rio informa que nesta sexta-feira, 16 de abril, uma parte dos estúdios desabou. Todos os colaboradores foram retirados em segurança e socorridos. Não houve registro de feridos graves. É importante esclarecer que a estrutura foi reformada há pouco tempo devido a uma forte chuva no Rio de Janeiro. Garantida a segurança dos colaboradores vamos agora apurar eventuais danos estruturais para recuperar o local”.

“Um funcionário teve um problema no dedo da mão e vai passar por uma microcirurgia de correção. E estamos acompanhando e oferecendo apoio a todos que estavam no estúdio no momento do acidente”, concluiu o comunicado.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia