Funcionários da Caixa fazem paralização de 24h em todo país

O Sindicato dos Bancários informou que nesta terça-feira (27) funcionários da Caixa Econômica Federal estão em greve de 24 horas em protesto as ações do Governo Federal na gestão da instituição financeira. A greve foi autorizada em assembleia na base do próprio Sindicato de São Paulo, Osasco e região. No entanto, é esperado que a adesão seja nacional.

São diversas justificativas para a paralisação, entre elas estão a abertura de capital da Caixa Seguridade – visto que o Sindicato é contra a venda dessas ações- o pagamento integral da PLR Social – os funcionários afirmam que o pagamento estava incorreto, e medidas de segurança mais especializadas contra Covid-19, incluindo o grupo como prioritário da vacina. Ademais, o Sindicato também pressiona a contratação dos aprovados no concurso realizado em 2014.

“A mobilização dos empregados junto ao movimento sindical foi motivada por uma série de ataques, tanto contra instituição financeira, como aos direitos históricos dos trabalhadores”, disse o dirigente sindical Dionísio Reis, diretor do Sindicato e empregado da Caixa.

A organização aconselhou aos funcionários da Caixa a não comparecerem as agências hoje, e para aqueles que estão em home office, que não faça o login no sistema do banco.

Caixa alega participar de negociações com sindicatos

Em nota, a Instituição esclareceu que “participa de mesa permanente de negociação com as representações sindicais”.

Ainda, a Caixa afirmou que “está realizando a maior operação de pagamento de benefícios sociais da história, com liberação do auxílio emergencial e Bolsa Família, além da prestação de diversos serviços essenciais”.

“Cabe destacar que milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade serão atendidos na rede de varejo da Caixa ao longo desta semana”, informou o texto em nota.

O que está funcionando?

O banco afirmou que o intuito não é gerar prejuízo aos programas sociais gerenciados pela instituição. O número de agências fechadas é irrelevante, pois, o valor do Bolsa Família pode ser movimentado pelo autoatendimento no site ou aplicativo e o Auxílio ainda está em fase de pagamento.

Até o momento não tem um levantamento para saber quantas unidades do banco estão fechadas. Porém, deve sair no fim do dia.

A secretária geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região diz que o “movimento está mais forte do que imaginávamos”.

Contudo, o ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Maurício Godinho Delgado, criou uma liminar para que 60% dos funcionários da Caixa continuem trabalhando. Esta medida serve tanto para o exercício presencial como em home office.

Entretanto, caso seja descumprida, a multa prevista é de R$ 100 mil. O ministro explica que a decisão é necessária para evitar desgastes relacionados ao pagamento do auxílio emergencial, além de poupar cidadãos que não estão familiarizados com os canais remotos do banco, como site e aplicativo.

Em nota, ele que diz que “a definição da justa proporção sobre o percentual a ser mantido em atividade durante a greve deve se pautar pelo equilíbrio entre a proteção ao interesse público envolvido (direitos da população diretamente afetada) e, ao mesmo tempo, a proteção ao direito individual e coletivo fundamental de greve assegurado aos trabalhadores”, afirma.