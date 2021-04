Fundat abre oito novas vagas de emprego para diferentes áreas em SE

Está em busca de uma recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance, especialmente se você é morador de Aracaju e região metropolitana. Isso porque a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) anunciou a abertura de novas oportunidades de emprego.

Ao todo, são ofertadas oito vagas para as funções de vendedor comercial externo, soldador e porteiro. A última, aliás, é exclusiva para pessoa com deficiência (PCD). Confira abaixo as informações e pré-requisitos para cada uma das oportunidades disponíveis atualmente.

Vendedor Comercial Externo: para concorrer, é preciso ter ensino médio completo e experiência anterior na área;

Soldador: dentre os requisitos estão o ensino fundamental completo e experiência na área;

Porteiro: para a vaga PCD, é exigido ensino fundamental completo e experiência na área, além de comprovante de deficiência.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem comparecer presencialmente à sede da Fundat, localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, no Centro de Aracaju. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 09h às 15h. Durante a visita, é fundamental estar portando RG e currículo.

Caso prefiram, os candidatos também podem se inscrever pelo telefone (79) 9 9132-1200, bastando fornecer as informações solicitadas. Ainda, é possível obter mais informações sobre as vagas e seus requisitos e atribuições pelo (79) 3179-1331.

