Funeral de Príncipe Philip: Família Real dá adeus ao monarca; saiba como acompanhar

A Família Real Britânica se despede do Príncipe Philip, morto na sexta-feira passada (09), aos 99 anos. O marido da Rainha Elizabeth II ganhou um funeral discreto, como ele mesmo expressou em seus desejos.

A cerimônia acontece em Windsor, na Inglaterra. A transmissão ao vivo do funeral acontece através do YouTube, já que os súditos ingleses foram instruídos a não participarem nas ruas por conta da pandemia do novo coronavírus, que ainda aflige o país.









As exéquias começaram às 10h30 (horário de Brasília), quando a banda dos guardas reais foram acionadas. O caixão contendo o corpo do Príncipe Philip, enfeitado por sua bandeira, chapéu e espada navais, foi carregado por oficiais fardados, trazido pela Land Rover que ele próprio adaptou para o funeral.

Despedida em família… O velório do príncipe Philip, realizado neste sábado (17), também marca o reencontro de Charles e William com Harry, após a entrevista reveladora concedida por ele e a esposa Meghan Markle para Oprah Winfrey. Os irmãos foram fotografados junto dos tios, pic.twitter.com/6VZG5ydd8B — Hugo Gloss (@HugoGloss)

April 17, 2021





O cortejo veio logo atrás, com os príncipes Charles, William e Harry seguindo a pé ao lado de outros membros da realeza britânica. Nenhum deles usava máscara de proteção contra a covid-19 — Charles, sabe-se, já foi infectado no ano passado.

A Rainha Elizabeth II seguiu o cortejo em um carro, ao lado de uma dama de companhia. Ela usava a máscara de proteção, por fazer parte do grupo de risco. Notou-se que William e Harry, brigados desde a polêmica entrevista do último a Oprah Winfrey, não andaram lado a lado.