Funsat inicia a semana com 264 vagas de emprego

Atenção moradores de Campo Grande e região metropolitana, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) iniciará a semana com 264 novas vagas de emprego na capital do Mato Grosso do Sul (MS). A instituição também anunciou a retomada do atendimento presencial nesta segunda-feira, dia 5 de abril, em suas unidades disponíveis na região.

Há vagas para diferentes áreas e posições, sendo a função de eletricista a que conta com maior procura por profissionais. Ao todo, são 151 oportunidades para estes profissionais. Além disso, há outras 80 vagas para a posição de operador de telemarketing receptivo. Deste total, aproximadamente 20 oportunidades são para a modalidade de aprendiz, ideal para quem está em busca do primeiro emprego.

A agência de empregos também oferece chances para profissionais que tenham interesse em atuar como auxiliar de cozinha (2 vagas); chapista de lanchonete (1 vaga); repositor- em supermercados (2 vagas) e vendedor interno (3 vagas).

Como se inscrever

Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais estavam suspensos na Funsat. Agora, com a retomada, o órgão deve funcionar em seu horário de atendimento normal, das 7h30 às 17h. A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Gloria.

Todavia, com a alta no número de casos de pessoas infectadas, a agência recomenda fortemente que os moradores de Campo Grande prefiram sempre utilizar o aplicativo Sine Fácil, que está disponível para Android e iOS, para realizar o cadastro. Por ele é possível consultar as vagas, sem precisar sair de casa.

Ainda, é possível conferir detalhes e se candidatar pelo portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho.

