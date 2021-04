Furacão vence o Paraná e Lazaroni destaca tendência evolutiva com reforços do time principal: “fundamental para dar suporte”

Nesta sexta-feira (30), o Athletico enfrentou o Paraná Clube pela Campeonato Paranaense e conseguiu sua terceira vitória seguida na competição. O Furacão, que atua com sua equipe de aspirantes na competição, havia vencido o CR Cascavel (3 a 1) e o Rio Branco (2a 0). A partida disputada na Vila Capanema terminou em 1 a 0 para o Rubro-Negro.









Após a partida, o treinador Bruno Lazaroni, que comanda o time no Paranaense, falou sobre a vitória, bem como, sobre a jornada do Furação no Estadual: “Não tivemos um início bom na competição, sofremos, mas infelizmente, por conta da juventude, isso era até certo ponto normal. E vindo dessa sequência de vitórias dá mais confiança, conforto, tranquilidade e segurança para eles desenvolverem o potencial que eles têm. Falei para eles que se a gente igualasse a competitividade e ganhasse os duelos, como fizemos nos últimos jogos, o coletivo e a qualidade individual deles iam acabar se sobressaindo”, pontuou o treinador.

Sobre as nuances da partida diante do Paraná, Lazaroni afirmou: “A minha análise é que até os 20 primeiros minutos a gente se mostrou equilibrado, com cruzamentos na área, volume e intensidade. Aí começamos a errar no jogo por dentro, tentando forçar as bolas, e sofremos nas transições e situações de bola parada. Mas no geral a vitória foi justa”.

A terceira partida consecutiva do Furacão evidencia a importância do ‘reforço’ que o time de Aspirantes tem de atletas da equipe principal. No 3 a 1 diante do Cascavel CR, dois titulares e oito reservas iniciaram em campo. Alvarado, Lucas Halter e Zé Ivaldo foram titulares diante do Rio Branco-PR (2 a 0) e agora Felipe Aguilar, Lucas Halter e Alvarado começaram jogando contra o Paraná (1 a 0) Para Lazaroni: “As entradas dão segurança para jogadores jovens. Tem sido fundamental a utilização para dar suporte numa equipe tão jovem”, enfatizou. Sem os reforços, o time de aspirantes havia sofrido três derrotas: Cianorte (1 a 0)para o Cianorte, FC Cascavel (2 a 1) e Operário -PR (4 a 0).

O próximo compromisso do Athletico no Campeonato Paranaense é diante do Azuriz, na segunda-feira (3). Na mesma semana o Furacão tem clássico pela frente, na quarta-feira (6), o Rubro-Negro enfrenta do Coritiba, na Arena da Baixada. Enquanto a equipe de Aspirantes constrói sua jornada no Estadual, o time principal encara o Melgar, em Lima, pela Copa Sul-Americana.