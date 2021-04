FURIA vence Astralis na ESL Pro League S13, campeonato de games de Counter-Strike

Nesta sexta-feira (9), a equipe brasileira de games FURIA obteve uma grande vitória sobre a Astralis, da Dinamarca, em um dos mais importantes campeonatos de e-sports do mundo: a ESL Pro League S13, que reúne os principais jogadores de Counter-Strike. Agora, o adversário na semifinal será o Heroic.









O triunfo da FURIA pode ser considerado um atropelo. Nas duas fases do game, a equipe fez exatos 16 pontos e passou com muita facilidade. A Astralis é a vice-líder no ranking mundial de HLTV, aumentando ainda mais o peso do resultado. A semifinal está marcada para este sábado (10), a partir das 14h (horário de Brasília).

Na Vertigo, os dinamarqueses saíram na frente, mas logo a FURIA empataria com um forçado. Na sequência, a Astralis obteve um ligeiro domínio, fazendo com que o placar marcasse 5 a 3. No entanto, a FURIA virou novamente e o primeiro tempo terminou 9 a 6. No fim, vitória por 16 a 10 dos brasileiros.









Na Train, a primeira etapa da FURIA praticamente decidiu o confronto e, por consequência, a partida toda. A equipe chegou a abrir 9 a 0, e não se abalou com o primeiro revés, indo para o intervalo com 14 a 1 no placar. No fim, arT comprou um AK-47 no forçado, fazendo com que o jogo terminasse em 16 a 2.

O outro duelo semifinal será entre Gambit e Ninjas in Pyjamas e acontece mais cedo, às 10h30 (horário de Brasília). O vencedor desse e do outro confronto formam o que será a grande final do ESL Pro League S13.