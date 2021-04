Futebol: Agente de Neymar diz que “só o PSG” pode bancar o jogador

Em entrevista ao jornal L’Equipe, Wagner Ribeiro, agente de Neymar, revelou que o jogador irá continuar seu contrato com o PSG no futuro, com uma renovação contratual que dura até junho de 2022.

Wagner disse: “Só o PSG pode se dar ao luxo de ter Neymar. O Real Madrid tem problemas financeiros. Barcelona? Pior ainda. Na Itália, nenhum clube pode competir. Manchester United ou Manchester City? Acho que não”.









Ele também relembrou que houve um período em que Neymar mostrou insatisfação sobre estar em Paris, e que, na época (2019), o Real Madrid se interessou pelo craque. Porém o PSG barrou a saída de Ney, já que ele não tinha uma cláusula de rescisão no contrato.

“O Real estava disposto a pagar 300 milhões de euros, mas Nasser [presidente do PSG] disse que nem mesmo por 1 bilhão de euros ele iria embora”, disse Wagner.

Recentemente, o craque brincou com os jogadores do Flamengo e do Palmeiras, dizendo que iria abrir inscirções para um curso de pênaltis, e disse que as vagas estariam abertas em seu site.

“Inscrições de curso de pênaltis estão abertas… acesse o site http://neymarjr.com e adquira já a sua vaga! #brincadeira #tozoando #jogao”, brincou o craque.