Nesta segunda-feira (19) Leeds United e Liverpool se enfrentam no Elland Road, pela rodada 32 da Premier League, e o que tinha tudo para ser só mais um jogo do campeonato se transformou em um protesto generalizado. Isso porque, antes da partida, alguns torcedores, e até mesmo jogadores da equipe mandante, mostraram a sua insatisfação quanto à criação da Superliga, competição independente da qual os Reds fazem parte.

No lado de fora do estádio, torcedores queimaram uma camisa do Liverpool, criticando o apoio do clube inglês à criação da competição. Inclusive, um avião passou próximo ao local, carregando uma faixa que dizia: ‘Diga não à Superliga’.

Dentro de campo, também como forma de protesto, os jogadores do Leeds entraram em campo com uma camisa que trazia estampada na parte da frente: ‘Champions League, faça por merecer’, mandando um indireta pelo fato do Liverpool estar fora zona de classificação para a competição europeia neste momento, no Campeonato Inglês.

No verso, a camisa dizia: ‘Futebol é para os torcedores’, também em crítica à Superliga.

Também nesta segunda, alguns torcedores do próprio Liverpool também protestaram quanto à criação da competição. Cartazes foram pendurados na entrada do Anfield Road, fazendo críticas ao fato do clube inglês ter aceitado fazer parte da disputa.

Além do Liverpool, outros 11 clubes já fazem parte da competição: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Milan, Juventus e Inter de Milão.