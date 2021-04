Futebol Europeu | Nova camisa do Ajax será em homenagem a Bob Marley, pelos 40 anos de morte do Rei do Reggae

O Ajax, clube de Amsterdã que tem ligação com grande hit do cantor jamaicano através sua apaixonada torcida, lançará uma camisa celebrando Bob Marley, o Rei do Reggae. De acordo com diversos sites especializados e fóruns de torcedores, o clube holandês irá homenagear ídodo do reggae em sua camiseta.

Se você pensou que a homenagem se deve ao fato de a Holanda ser um país onde a maconha é legalizada e o astro jamaicano era un entusiasta da erva, errou!

A ligação de Bob Marley, que era um apaixonado pelo futebol, com o Ajax começou em 2008, quando um DJ da Arena Amsterdã colocou a célebre canção “Three Little Birds” para tocar após um amistoso entre Ajax e Cardiff City. A música pegou logo de cara e virou hino dos torcedores. Veja no vídeo:

Gravada em 1977 e que tem um dos refrões mais famosos da música: “Não se preocupe, tudo vai ficar bem”. Inclusive, uma faixa de uma organizada do clube tem esse trecho estampado (em inglês, claro). Em 2018, Ky-Mani Marley, um dos filhos de Bob, cantou a música antes de um jogo contra o AEK pela Liga dos Campeões.

O músico, Ky-Mani Marle, filho de Bob em jogo do Ajax. (Foto: Getty Images)



A ideia da Adidas, fornecedora de material esportivo do Ajax é lançar a camiseta oficialmente no dia 11 de maio, data em que serão completados 40 anos da morte de Bob Marley. Este será o terceiro uniforme do clube na temporada 2021/22.

A camisa é toda preta, com detalhes em vermelho, amarelo e verde na gola e nas três listras da fornecedora. As cores são associadas à cultura Rastafari, difundida e seguida por Bob Marley. Além disso, na parte interna da camisa, os três “X” característicos da cidade de Amsterdã contam com essas mesmas cores e acompanhados de três silhuetas de passarinhos em alusão ao hino “Three little birds”.