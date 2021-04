Futebol | Galvão Bueno comemora retorno na TV após 14 meses

Galvão Bueno retornou ao seu programa “Bem, Amigos”, no canal SporTV, após 14 meses afastado das telinhas por conta da pandemia do coronavírus. O narrador, que tem 70 anos, é do grupo de risco e ficou de fora dos estúdios desde março de 2020. Porém, após tomar as duas doses da vacina do Covid-19, o narrador falou sobre a sua volta e a sensação de retornar aos estúdios.

“Não é uma vitória minha, é de Deus e da ciência. Viva a vacina, viva a vida, não a qualquer espécie de negacionismo. Estou extremamente feliz. Como disse ontem (na transmissão da Supercopa), preferia até ter voltado umas duas semanas depois, quando o futebol pudesse estar um pouco mais dentro do verdadeiro mundo, de todo esse sofrimento que está acontecendo. Acabei premiado com um jogão”, afirmou.

A transmissão que marcou a volta de Galvão na TV foi a final da Sueprcopa do Brasil entre Flamengo x Palmeiras, no último domingo, que aconteceu no estádio Mané Garrincha. O Mengão levantou o troféu após vencer o time paulista nos pênaltis.

Galvão tomou a vacina contra a Covid-19 no Rido Grande do Sul, onde estava durante a quarentena da pandemia do coronavírus.