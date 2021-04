Futebol: São Paulo tenta parcelar dívida de R$ 5,5 milhões recorrente de empréstimo de Kaká

De acordo com o “UOL Esportes”, o São Paulo está tentando parcelar uma dívida de $ 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,56 milhões) pelo empréstimo do jogador Kaká para o Orlando City, dos Estados Unidos.

O empréstimo aconteceu em 2014, e a gestão atual da equipe está tentando parcelar o valor. Quando Kaká voltou ao São Paulo, houve um acordo comercial entre as duas equipes, que garantia ganhos financeiros ao Orlando City, como receita de alguns jogos ocorridos no Morumbi com a presença de Kaká.









Porém o São Paulo não cumpriu integralmente os compromissos com o Orlando City, e por causa do descumprimento, o time estadunidense entrou com uma ação na Justiça comum para receber aproximadamente R$ 18 milhões.

Esse valor consiste em pendências do São Paulo e uma multa bastante alta, mas que estava determinada nas cláusulas do contrato entre as equipes. O Tricolor paulista reverteu a situação na Justiça e conseguiu evitar o pagamento da multa, restando somente o pagamento do valor da dívida.

A gestão de Julio Casares está tentando achar credores desde o mês de março para evitar problemas na Justiça e receber sanções nos tribunais desportivos da Fifa. As dívidas atuais totais do São Paulo chegam a R$ 580 milhões.