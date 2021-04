Futebol substituirá Faustão nos domingos da Globo, diz colunista

Nada de Luciano Huck ou qualquer outro programa de auditório. A programação que vai substituir o ‘Domingão do Faustão’ nas tardes de domingo da Globo será o futebol.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, o futebol ocupará as telas da emissora das 18h às 20h e o acordo com as federações estaduais e com Confederação Brasileira Futebol (CBF) está encaminhado.

Faustão já anunciou que este será o último ano do seu programa na Globo. De acordo com Ricco, a decisão de colocar o futebol no lugar da famosa atração e não outro programa do mesmo gênero se deu para evitar comparações.