Futebol | Vaza na internet suposta nova camisa do Grêmio

Na tarde desta quarta-feira (14), foram divulgadas fotos das supostas novas camisas do Grêmio para a temporada de 2021. As camisas são feitas pela empresa de material esportiva Umbro. O Tricolor gaúcho e a fornecedora de material esportivo ainda estudam a melhor data para o lançamento oficial.

Por enquanto, clube e empresa engam que as fotos sejam verdadeiras, mas os supostos novos uniformes caíram nos gostos dos torcedores do Imortal. A camisa I, tem o tom azul mais claro, e segue como cor predominante, porém, nesse novo modelo a cor branca aparece mais, como por exemplo na gola em estilo “V”.

Já o uniforme branco, o segundo que o clube usa para jogar partidas for ade casa, segue todo branco, e desta vez tem linhas horizontais em azul no estilo degradê. O diretor de marketing do clube falou sobre os novos uniformes em entrevista para o Globoesporte.com ” A camisa desse ano manterá seu padrão tradicional, mas ela é bem diferente da camisa de 2020. Mas mantendo a própria cultura da tradição do Grêmio. A gente espera que caia de novo no agrado do torcedor.“