Futurismo: um resumo para o ENEM e outros vestibulares

O Futurismo: vai cair na sua prova!

O movimento futurista fez parte das chamadas Vanguardas Europeias do século XX. O Futurismo propunha um novo estilo artístico que valorizava a tecnologia e repudiava o passado.

O Futurismo aparece com frequências nas questões de Artes da prova do ENEM, da Vunesp e da UEL. Assim, é fundamental que você domine as principais características do movimento para garantir um bom desempenho nessas e em demais provas.

O Futurismo: Definição

O Futurismo foi um movimento artístico e literário do século XX. Mais especificamente, o Futurismo surgiu no dia 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista.

É importante destacar que o movimento influenciou a pintura, a escultura, a literatura e outras expressões artísticas.

O Futurismo: Características

O Manifesto Futurista foi publicado pelo poeta italiano Filippo Marinetti no jornal francês Le Figaro. Nele, Marinetti explicava quais eram os principais ideais do movimento e quais os seus objetivos.

As principais características que foram destacadas por Marinetti e que poderiam ser observadas nas obras de arte futuristas eram:

A valorização da velocidade e dinamismo

Exaltação à tecnologia

A quebra dos padrões vigentes até então

A ruptura com o passado

Contestação do sentimentalismo

Valorização do homem de ação e violento

Valorização da audácia e da revolução

O Futurismo, como pudemos perceber, produzia obras que se baseavam, principalmente, na velocidade e no desenvolvimento da tecnologia do final do século XIX. Podemos encontrar a influência das tecnologias industriais principalmente nas obras do movimento que exaltam a industrialização e o progresso técnico.

Além disso, a presença mais forte do movimento acontecia na Itália e, logo em seguida, na França.

O Futurismo: Vanguarda

O Futurismo foi um movimento que fez parte das chamadas Vanguardas Europeias do início do século XX. Dessa maneira, não é de se surpreender que as obras futuristas tenham sofrido influência de demais vanguardas, como cubismo e o abstracionismo.

Entre as principais obras do movimento, podemos citar:

Carga dos Lanceiros (1915), de Umberto Boccioni

Velocidade do Automóvel (1913), de Giacomo Balla

O Dinamismo de um Automóvel (1913), de Luigi Russolo

O Futurismo: No Brasil

Embora na Europa o movimento tenha enfraquecido após a Primeira Guerra Mundial, é justamente nesse período que o Futurismo irá influenciar também produções brasileiras. Entre os principais artistas brasileiros que sofreram influência do futurismo, podemos citar Anita Malfatti e Oswald de Andrade.

Na Semana de Arte Moderna de 1922, essas influências puderam ser observadas nas mais variadas obras e produções artísticas que foram apresentadas. Entre essas características, podemos citar a aversão às reproduções, o cultivo da pureza original, o culto da tecnologia e do futuro e a rejeição do passado.