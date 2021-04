Futuro de Galarza entra em jogo e preocupa diretoria do Vasco; volante fica cada vez mais ‘caro’

O Vasco ainda tem chances de se classificar no Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino enfrenta o Boavista na noite deste domingo (18) e precisa vencer para ainda manter viva a chance de chegar na fase final do torneio estadual. A confiança é muito grande após a vitória sobre o Flamengo e a torcida também está muito empolgada nas redes sociais.









Fora de campo, o Vascão segue de olho no mercado em busca de contratações pontuais. Por enquanto, ainda não há nenhuma negociação avançada, mas isso pode mudar nas próximas semanas. Por outro lado, o futuro do Galarza não está definido e o jornalista Jorge Nicola atualizou o cenário sobre a situação do jovem.

“Matías Galarza tem jogado muita bola com a camisa do Vasco. O volante paraguaio de 19 anos de idade, que está emprestado pelo Olímpia, tem sido titular absoluto e inclusive já marcou gol com a camisa cruz-maltina. O grande problema é que a cada jogo que ele disputa, vai ficando mais cara a sua compra”, noticiou.

Nicola continuou explicando: “(…) Tudo porque no empréstimo do Olímpia para o Vasco, ficou combinado que a cada 10 partidas do Galarza disputada no time principal, haveria um acréscimo de 100 mil dólares. A negociação se iniciou com os seguintes termos: 700 mil dólares seria o custo da compra por 60% dos direitos econômicos, só que a cada 10 partidas do time principal há um acréscimo de 100 mil dólares, podendo chegar a um valor máximo de 1 milhão de dólares (…)”, disse.

O volante já disputou oito partidas com a camisa vascaína. É considerado uma joia muito promissora e já caiu nas graças da torcida após jogar muito bem o clássico diante do Flamengo e ainda provocar Gabigol após o Vascão vencer por 3 a 1.