Futuro de Jean Pyerre ganha novo rumo após ‘manobra’ do Grêmio; meia tem negociação em andamento

A eliminação do Grêmio na Libertadores deu ao Tricolor outros problemas, como a saída de Renato Portaluppi do comando técnico gremista. A decisão foi tomada entre as duas partes. O treinador alega problemas de saúde e pediu para tirar um tempo e se cuidar. Para o lugar do ídolo, a diretoria acertou a contratação de Tiago Nunes, que estava sem clube.









O nome de Tiago Nunes já era falado nos bastidores há mais de uma semana, assim que o desligamento de Portaluppi foi confirmado. A direção do clube gaúcho entende que o profissional possui as características que o Imortal precisa, além de se encaixar nos valores que alta cúpula está disposta a pagar. Nesta quarta-feira (21), Nunes foi anunciado.

Em suas redes sociais, Tiago Nunes recordou de sua passagem pelas categorias de base do Grêmio, onde comandou a categoria sub-15 entre 2013 e 2014. Aliás, a sua chegada pode mudar o destino de um atleta que estava praticamente de malas prontas: Jean Pyerre. O camisa 10 recebeu sondagens de equipes do exterior, sendo uma delas da Major League Soccer (MLS).

De acordo com informações do ge.com, há uma negociação em andamento para o adeus do meia, mas com Tiago Nunes chegando a transferência pode emperrar ou até “esfriar”. O clube que negocia com Jean é mantido em sigilo, assim como os valores envolvidos nas tratativas. Em baixa com Renato, o jogador não vinha atuando como titular.

Segundo fontes do ge.com ligadas ao Grêmio, “a chegada de Tiago muda tudo” e uma transferência dificilmente aconteceria nesta janela. O Tricolor estipula uma multa que é a maior da história do clube para negociar Jean Pyerre: 120 milhões de euros (R$ 803,6 milhões na cotação atual).