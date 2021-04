G4S Brasil tem vagas de emprego para Porteiro em Ribeirão Pires

A G4S Brasil tem vagas de emprego disponíveis para porteiro. São várias oportunidades em Ribeirão Pires, São Paulo. A faixa salarial compreende o valor de R$1.521 por mês. Se você está a procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, veja todas as informações disponíveis para se candidatar!

G4S Brasil tem vagas de emprego

As oportunidades são para o cargo de Porteiro. Além da faixa salarial compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como auxílio academia, convênio com empresas, auxílio farmácia e muito mais. As atividades para os contratados são:

fiscalização, observação e orientação da entrada e saída de pessoas;

recebimento, identificação e encaminhamento das pessoas aos destinatários;

abertura e fechamento das dependências dos prédios;

recebimento de correspondência e envio ao protocolo;

atendimento e ligações telefônicas.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades da G4S Brasil podem acessar a página de inscrição e cadastrar currículo atualizado. A empresa G4S Brasil tem vagas de emprego e está em busca de novos talentos para complementar as lacunas existentes. Quem estiver em busca de uma chance no mercado de trabalho, deve ter em mente que todas as oportunidades seguem o regime celetista, com carteira assinada.

