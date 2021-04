Gabigol cola em Zico e fica a 3 gols de se isolar como maior artilheiro do Flamengo no torneio

Gabriel Barbosa deu mais um passo nesta terça-feira (27) para ficar – ainda mais – na história do Flamengo. Autor de dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, no Maracanã, o atacante ficou mais perto de se tornar o maior artilheiro rubro-negro na história da Conmebol Libertadores.

O camisa 9 chegou a 14 bolas na rede em 19 jogos com a camisa do Flamengo, somando as campanhas de 2019, 2020 e agora 2021.

Agora, faltam dois para Gabriel alcançar Zico, grande ídolo lenda do clube e principal artilheiro da história carioca. Na Libertadores, o Galinho fez 16 gols em 21 jogos, nos anos de 1981, 1982 e 1983.

Gaúcho e Tita, com dez gols cada, Bruno Henrique, com nove, Éverton Ribeiro, Marcelinho Carioca e Nunes, com sete cada, completam a lista de principais marcadores da história do Flamengo na Libertadores.

É bem provável imaginar que Gabigol alcançará Zico, quem sabe ainda na fase de grupos do torneio sul-americano, já que o Flamengo tem mais quatro jogos a fazer.

O próximo compromisso é na terça-feira, 4 de maio, contra a LDU, em Quito. Depois, o time carioca viaja ao Chile para reencontrar o La Calera, em 11 de maio, e fecha a fase contra LDU e Vélez Sarsfield, ambos no Maracanã.

“Começar com pé direito é muito bom. Claro que é muito importante começar vencendo, mas ainda é cedo. São seis pontos, temos vários em disputa, com altitude e campo sintético. Mas abrindo assim ajuda bastante”, disse o atacante na saída do gramado.