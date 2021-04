Gabigol, do Flamengo, faz campanha nas redes para Gilberto ficar no ‘BBB’ e exalta Juliette

O atacante do Flamengo Gabigol usou sua conta no Twitter, neste domingo, para comentar sobre o reality show da Globo “Big Brother Brasil 21”. Após Rodolffo, Caio e Gilberto serem selecionados para o paredão desta semana, o jogador fez campanha para que “Gil da cachorrada” se mantenha na disputa por R$ 1,5 milhão.

+ Veja a tabela do Cariocão 2021

Fica Gil da cachorrada 🤣🙌🏽 — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 5, 2021

BOAAAAAAAAA JUUUUUUUUUUUUUU — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 5, 2021

– Fica, Gil da cachorrada – digitou ele em seu perfil na rede social. Antes disso, ele já havia compartilhado uma mensagem de carinho para a participante Juliette, que escapou da berlinda. Assim como em 2020, onde Gabigol virou aliado de Babu Santana no reality, desta vez, o artilheiro da Gávea parece ter seus favoritos.

E não é só ele! Outros jogadores também usam as redes sociais para interagir com os torcedores e comentar sobre o “BBB”. O principal deles é o astro do PSG Neymar, que costuma a fazer seus palpites toda a semana e já chegou a soltar fogos pela eliminação de uma participante nesta temporada.