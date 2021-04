Gabigol exalta atuação do Flamengo em goleada sobre o Madureira: ‘Estamos crescendo’

O Flamengo mostrou que está afiado neste início de temporada. Nesta seguna-feira, os rubro-negros golearam o Madureira, último invicto do Campeonato Carioca, por 5 a 1, no Raulino de Oliveira.

O atacante Gabigol foi o artilheiro da noite, com dois gols.

O jogador exaltou poder estar atuando pelo Flamengo.

“Estou muito feliz no Flamengo. A cada dia me motivo mais. Com o elenco que a gente, com o técnico que temos. A nossa torcida é linda”, disse.

Gabigol ressaltou que o Flamengo tem crescido de produção a cada partida.

Gabigol comemora após marcar para o Flamengo sobre o Madureira Alexandre Vidal/Flamengo

“Nosso time tem casca. Podemos atuar de diversas formas. Temos treinado bastante. Estamos crescendo no individual e coletivo”, declarou.

O Flamengo passa a focar na Supercopa do Brasil, quando enfrenta o Palmeiras, neste domingo, em Brasília.

“Agora temos uma final pela frente e vamos nos preparar”, afirmou.

Os rubro-negros voltam a campo pelo Campeonato Carioca somente no dia 14 de abril, contra o Vasco, no Maracanã.