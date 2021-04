Gabigol festeja gols de Pedro, que responde de forma enigmática e agita torcida

O Flamengo teve novamente em Pedro um herói. Retornando de lesão, o atacante marcou duas vezes no empate em 2 a 2 diante da Portuguesa-RJ, na noite de sábado (17), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Além dos milhões de torcedores, quem também comemorou a atuação do jogador foi Gabigol.

Nas redes sociais o centroavante titular exaltou o companheiro. A resposta do camisa 21, no entanto, agitou os rubro-negros.

“Cabee Gabiii!”, escreveu Pedro em reposta a Gabriel.

A mensagem foi entendida por torcedores sobre a possibilidade de ambos atuarem juntos no time do Flamengo. No entendimento do técnico Rogério Ceni, os jogadores concorrem por uma vaga na posição de centroavante na equipe rubro-negra.

Cabee Gabiii!! ❤️🖤 — P9 (@Pedro9oficial) April 18, 2021

“Queria a vitória, que era o mais importante. Os gols saem naturalmente. Eu preferia a vitória aos gols, mas feliz por voltar a jogar, voltar a atuar pelo Flamengo, a fazer gols, que é importante para mim, mas coletivamente eu queria a vitória”.

“O time deu a vida no segundo tempo. No primeiro não foi tão bem. Agora é levantar a cabeça e focar na Libertadores e pensar no Vélez”, declarou Pedro ao canal Premiere após o duelo, admitindo que ainda precisa retomar a melhor condição física.

“Eu cansei no fim do segundo tempo. Muito tempo sem jogar, mas o trabalho foi forte fisicamente. Estou me sentindo 100%. Agora é trabalhar para viajar para a Libertadores”.

Com Pedro à disposição, o Rubro-Negro volta agora as atenções para a grande estreia na Conmebol Libertadores 2021, quando o Flamengo tentará retomar o concorrido posto de melhor equipe da América.

O atual campeão brasileiro estreia na competição continental nesta terça-feira (20), às 21h15 (de Brasília), contra o Vélez Sarsfield, fora de casa, com transmissão ao vivo do FOX Sports e cobertura em tempo real COM VÍDEOS do ESPN.com.br.