Gabigol ouve xingamentos e responde com provocação ao Vasco em alusão ao rebaixamento à Série B

O atacante Gabriel Barbosa passou em branco pelo Flamengo no clássico desta quinta, no Maracanã, mas não deixou de ser um personagem do duelo com o Vasco. Já quando a partida se encaminhava para o fim, o camisa 9 ouviu xingamentos e provocações vindo da arquibancada do Maracanã, onde estava a delegação cruz-maltina, e respondeu fazendo um número dois com os dedos, em alusão ao rebaixamento do rival para a Série B do Campeonato Brasileiro.

>>> Confira a tabela de classificação do Carioca de 2021

Confira uma imagem da resposta do atacante do Flamengo às provocações.

PROVOCOU! Gabigol está sendo alvo de membros do Vasco na arquibancada do Maracanã e respondeu fazendo o número dois com a mão! É clássico, meu amigo! Crédito: Reprodução/Internet pic.twitter.com/oSECv29dOj — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 15, 2021

Em campo, contudo, Gabi teve atuação discreta e não conseguiu evitar a derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Vasco, pela nona rodada da Taça Guanabara.