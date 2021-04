Gabigol revela seu Top 3 do ‘BBB’ e defende Arthur: ‘Não tem que sair’

Gabigol aproveitou a manhã da quinta-feira para falar sobre suas opiniões do “Big Brother Brasil 2021” em suas redes sociais. O atacante do Flamengo apoiou os participantes Arthur e Pocah por serem flamenguistas e até convidou o “brother” para conhecer o CT do clube. O atleta ainda revelou seus favoritos ao título e quem ele quer que ganhe o programa.

– O Arthur não tem que sair, me julguem! – iniciou o atacante em seu Twitter antes de uma seção de opiniões sobre o “BBB”. Em seguida, Gabigol se explicou dizendo que “Arthur é Mengão, é dos nossos” e que o mesmo valia para a “sister” Pocah.

Um internauta ainda disse ao atacante que Arthur iria se emocionar ao ver as mensagens de Gabigol ao participante, ao que o atleta respondeu que o “brother” já “está convidado” a conhecer o Ninho do Urubu, CT do Flamengo.

– Juliette, Gil e Camila – informou o atacante sobre qual seria o seu “Top 3” dos participantes candidatos ao título. Em seguida, Gabigol afirmou que Juliette já é “muito” campeã.

Veja abaixo os tuítes de Gabigol.

