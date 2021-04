Gabriel celebra mais um título com a camisa do Flamengo e fala sobre artilharia no século XXI

Na manhã deste domingo (11), o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, vencendo o Palmeiras nos pênaltis. No tempo normal, as equipes empataram por 2 a 2. Nas cobranças, os goleiros Diego Alves e Weverton brilharam, com destaque para o rubro-negro, que defendeu duas.









Gabriel, que marcou o primeiro gol do Rubro-Negro na partida, tornou-se o principal artilheiro do clube no século XXI. Desde 2019 jogador do Flamengo, o camisa 9 disputou 106 partidas e marcou 74 gols. Ele superou o meia Renato Abreu, que balançou as redes 73 vezes em duas passagens pela Gávea.

“É muito bacana, é uma marca expressiva. Divido com meus companheiros que fazem a bola chegar a mim e aos goleiros que treinam comigo durante a semana. Joguei com ele (Renato Abreu) no Santos. Com tão pouca idade, bater esse recorde me deixa feliz. Espero bater mais”, disse Gabriel.

O Palmeiras, algoz deste domingo, é a vítima favorita do camisa 9 desde que estreou no futebol brasileiro. Ao todo, foram 11 gols. Ele também falou, em entrevista à TV Globo, sobre isso: “Eu gosto de jogo grande, de final. Foi muito importante o gol assim como bater o quinto pênalti e levar para as alternadas”.

A Supercopa do Brasil é o nono título do atacante com a camisa do Flamengo. Desde 2019, Gabriel esteve no elenco que venceu dois Campeonatos Cariocas, dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.