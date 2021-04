Gabriel Deck deixa Real Madrid e é contratado pelo Thunder

O argentino Gabriel Deck está deixando o Real Madrid para ser o mais novo reforço do Oklahoma City Thunder. De acordo com Emiliano Carchia, do site Sportando, o ala fez seu último jogo pelo tradicional clube espanhol nessa quinta-feira e desembarcou nos EUA para assinar vínculo com o time da NBA nas próximas horas. Embora os detalhes financeiros do acordo ainda não sejam conhecidos, sabe-se que o contrato entre as partes terá duração de três temporadas.

O atleta de 26 anos era titular e um dos nomes mais consolidados do elenco merengue, mas, nos bastidores, já “flertava” com a possibilidade de sair da equipe. Em dezembro, surgiram rumores de que ele havia ameaçado deixar o time do técnico Pablo Laso para atuar na NBA se não recebesse uma extensão prévia. Ele sempre teve uma cláusula de liberação para ofertas do basquete norte-americano e informou os madrilenhos de que estava de saída na manhã de quinta.

Deck sempre comentou que, apesar de não ser espectador da NBA, tinha pretensão de jogar na liga um dia – algo que reforçou em entrevista concedida na última offseason. “O sonho de qualquer um é alcançar o topo, jogar entre os melhores, mas realmente assisto a poucos jogos de basquete. Sei que isso é raro em um atleta, mas é verdade. Não é uma prioridade para mim. Não me empolga. Não vi nenhuma partida das finais entre Miami Heat e Los Angeles Lakers, por exemplo”, revelou.

O jogador argentino chegará a uma equipe em franca reconstrução, lidando com vários desfalques, onde tende a ter amplo espaço na rotação de imediato. Esse teria sido um dos motivos que levou a sua mudança repentina, no meio da temporada: são raras as chances de um atleta do basquete europeu inserir-se na NBA com tempo de quadra aparentemente garantido. Especula-se que, no passado, Denver Nuggets e New York Knicks já haviam tentado contratá-lo.

Deck é conhecido como um ala de boa capacidade defensiva e alcance no arremesso, com a versatilidade para atuar em até três posições e uma crescente importância nas conquistas recentes do Real Madrid. Darius Miller foi dispensado pelo Thunder para abrir a vaga no elenco que proporciona a sua chegada. O jogador da seleção argentina registrou médias de 9.7 pontos e 3.8 rebotes em 58 partidas disputadas pelo time espanhol nas diferentes competições que disputa na temporada.