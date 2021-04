Gabriel Medina não é citado por mãe em biografia e crise familiar aumenta

A briga na família Medina parece estar longe do fim. Dessa vez, ganhou mais um capítulo. Simone Medina, mãe do surfista, apagou o nome de Gabriel Medina e seu irmão, Felipe, e citou apenas a caçula Sophia como filha em sua biografia no Instagram. A ação ilustra os desentendimentos entre o surfista, Simone e o ex-técnico e padrasto de Medina, Charles Saldanha.

+ Confira os grupos da Copa Libertadores

A princípio, a empresária teria tirado apenas o nome dos filhos Gabriel e Felipe. Todavia, após grande repercussão na internet, Simone decidiu tirar também a de Sophia.

Simone, mãe de Gabriel Medina, muda biografia (Reprodução/Instagram)

Após polêmicas, mãe de Gabriel Medina tira nome dos filhos do Instagram (Reprodução/Instagram)

As notícias sobre o rompimento de Gabriel Medina com sua mãe e o padrasto ganharam força após os dois não acompanharem o surfista em um campeonato na Austrália. Além disso, Bruna, cunhada do surfista campeão mundial da modalidade, revelou em seu Instagram que teria sido expulsa da casa em que morava em Maresias, em São Paulo, cidade em que os sogros vivem.

– Espero que vocês reflitam todo o mal que estão fazendo e se escondendo atrás de uma farsa, de um personagem do bem. O tempo nunca mais vai voltar e a confiança não será a mesma – desabafou a esposa de Felipe Medina.

O caso de Gabriel Medina e da mãe Simone Medina é um importante momento para discutir relacionamento abusivos entre pais e filhos. Relacionamento abusivo e tóxico é pior quando vem de casa, da sua família, do seu primeiro lar.#BBB #BBB221 #medina #NoLimite — D. Weber (@OliverDWeber1) April 27, 2021