Gabriel Menino se recupera e vira opção de Abel para enfrentar o Flamengo; expectativa é escalação diferente do jogo contra o Defensa y Justicia

O Palestra começa a esboçar o time que enfrentará o Flamengo pela disputa da Supercopa, em jogo que acontece no próximo domingo (11), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Verdão realizou atividade de preparação na Academia de Futebol nesta sexta-feira (9), a derradeira antes do embarque para o Distrito Federal.









A boa notícia para o Alviverde foi o retorno de Gabriel Menino aos treinos, após sofrer lesão no tornozelo direito no início de março, o jogador passou pelo tratamento necessário e deve ser opção de Abel Ferreira no elenco que participa do embate entre o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil e o Flamengo, campeão da última edição do Brasileirão.

Embora já esteja apto para as atividades físicas, recuperação da infecção da Covid-19, Luiz Adriano está fora do jogo de domingo. O Palmeiras decidiu manter o atacante afastado, ele estaria liberado para viajar a partir de 0h de domingo, mas o clube preferiu manter a cautela e preservar o jogador, pois avaliou não ser viável reintegrá-lo no momento.

Luiz Adriano está recuperado da Covid-19, por cautela, Palmeiras decidiu manter afastamento, mas deve retornar na segunda decisão contra o Defesa y Justicia – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Abel treinará a equipe no sábado (10), véspera da decisão. Com Gabriel Menino à disposição, o técnico pode projetar uma escalação diferente do jogo contra a Defensa y Justicia (ARG), na última quarta-feira (7), pela primeira partida da final da Recopa Sul-Americana.

Contudo, o Verdão que vai a campo decidir a Supercopa do Brasil em Brasília deve ter a provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Gabriel Menino (Zé Rafael ou Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Rony, Willian e Breno Lopes.