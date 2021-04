Gabriel Veron apela e Paquetá faz a festa com nova cutucada: “Se eu te pego, eu te inverno”; Palmeiras é freguês recente do Mengão

A grande decisão do último domingo (11) pela Supercopa do Brasil só fez aumentar ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras na atualidade. O título rubro-negro conquistado nas penalidades – após empate por 2 a 2 no tempo normal – prolongou a hegemonia do Mengão sobre o rival nas últimas duas temporadas.

Mesmo que o Palmeiras tenha conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil em 2020, não conseguiu vencer o Flamengo, nem mesmo quando o elenco carioca sofreu surto de Covid e apostou na garotada da base em jogo no Allianz Parque. Para completar, o título brasileiro e, é claro, a Supercopa só deram um gostinho a mais para os flamenguistas.

E obviamente que, como faz parte do futebol, houve tempo para os jogadores do Flamengo tirarem onda dos palmeirenses. Principal algoz do time paulista, Gabigol acabou gravado cantando uma música de provocação, dizendo que “Palmeiras não tem Copinha, nem Mundial”, junto do grupo de pagode Menos é Mais. E quanto a Lucas Paquetá?

Paquetá não deixou barata provocação de Veron e fez a festa da Nação na web (Foto: Luciano Belford/AGIF)



Da França, o eterno garoto do Ninho tirou onda nas redes sociais ainda no domingo, ainda sobre a piadinha do rival em não ter títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, da Supercopa do Brasil e do Mundial (o troféu da Copa Rio de 1951 não é oficializado pela Fifa). Foi hostilizado por muitos seguidores, o que fez desabafar.

“Cara, o futebol tá muito chato, ninguém pode mais zoar ninguém, todo muito fica com um ódio desnecessário. Em 2018 dançaram na frente da loja do Flamengo. Agora é a nossa vez! (Sim, nossa). Sou Flamengo desde pequeno, fiz música com 12 anos, sou torcedor, acompanho e vibro! Fé”, escreveu o meia hoje no Lyon.

Se eu te pego te inverno ���� — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97)

Perto da hora do almoço, Gabriel Veron foi às redes sociais e tratou de rebater a provocação de Paquetá do dia anterior. “Sai daí, Lucas Paquetá. O que você ganhou na base, eu ganhei no profissional”, cutucou o atacante de 18 anos do Palmeiras. Os nomes de ambos foram ao trending topics dos assuntos mais comentados dessa segunda no Twitter.

Mas houve tempo para uma “tréplica” de Paquetá para não deixar dúvidas de quem andou tocando na ferida do rival. “Se eu te pego, te inverno”, brincou o meia de 24 anos, formado pelo Flamengo e vendido ao Milan em 2018 por 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões na cotação da época).