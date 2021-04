Galeano expõe treinamentos em função diferente e moral e Crespo no São Paulo: “Falou que iria bem”

O São Paulo conquistou mais um resultado positivo sob o comandando do técnico argentino Hernán Crespo. Na noite da última quarta-feira (14), o Tricolor recebeu o Guarani, no Morumbi, e mesmo repleto de mudanças ganhou pelo placar de 3×2, chegando a sua terceira vitória consecutiva. A equipe agora volta a campo para encarar o rival Palmeiras, já de olho na estreia na LIbertadores.









Uma das principais novidades no confronto com o Bugre foi Galeano. O jovem atacante paraguaio, de 21 anos, foi improvisado na lateral esquerda e correspondeu às expectativas do comandante. Com duas assistências distribuídas, ele se destacou nas duas fases da partida, tanto atacando quanto defendendo.

“É uma felicidade muito grande, sei que minha família lá no Paraguai está assistindo cada jogo, esse jogo é para eles. Crespo falou para mim que eu iria bem nessa posição. Comecei a treinar, fazer amistosos, observar o Igor Vinícius. Agora é só seguir jogando para ficar melhor ainda. Posição muito difícil tem que atacar, marcar. Como você viu, estava morto nesse jogo”, afirmou.

Galeano: em alta com Crespo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net/Divulgação)



O versátil atacante tem seus direitos econômicos ligados ao Rubio Ñu (PAR) e está cedido até o final do ano ao São Paulo, que terá a oportunidade de fechar a compra por cerca de 600 mil dólares (R$ 3,3 milhões na cotação atual). O paraguaio celebrou a confiança do técnico e agora busca mais chances ao longo da temporada.

Se o São Paulo abrir o pix a torcida compra o Galeano só com doação.. — bonfim com b de brahma (@arrobabonfim)

April 15, 2021





“Estava trabalhando bem nos treinos, o Crespo estava conversando comigo, dando confiança pra mim. Só fiz meu jogo que estava fazendo em Cotia, correndo, dando tudo de mim. Graças a Deus, deu tudo certo, ganhamos. Agora é só comemorar e trabalhar porque tem muitos jogos ainda”, completou Galeano.