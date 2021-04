Galeano põe ‘pulga’ na orelha de Crespo e São Paulo deve ir com Luciano e novo ataque; paraguaio pode entrar novamente na ala

Líder geral do Campeonato Paulista, o São Paulo encara, nesta sexta-feira (16), o Palmeiras no primeiro Choque-Rei da temporada 2021. Após vencer o Guarani por 3 a 2 há dois dias com o time reserva, os titulares retornam e a tendência é que Hernán Crespo tenha novamente Luciano à sua disposição desde o primeiro minuto.

O camisa 11 havia sentido dores na vitória contra o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira (12), e foi preservado contra o Guarani. Durante a semana, porém, houve evolução no quadro clínico e Luciano participou da última atividade de Crespo normalmente. Dessa forma, ele deve formar o ataque com Eder ou Pablo.

Hernanes e Gabriel Sara continuam em fase de recuperação das dores musculares e estão fora. Orejuela, que não está inscrito na primeira fase do Estadual, também se recupera de contusão. Na lateral direita, Igor Vinicius vem sendo o titular, mas a atuação de gala de Galeano contra o Guarani coloca uma “pulga” atrás da orelha de Crespo.

Luciano deve ser titular contra o Palmeiras, logo mais, às 22h, no Allianz Parque (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



O paraguaio se adaptou bem à função de ala e contribuiu com duas assistências para os gols do São Paulo diante do Guarani, isso sem contar que participou diretamente do terceiro.

A provável escalação do São Paulo para o clássico deve ser:

Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Reinaldo, Luan, Nestor, Daniel Alves e Igor Vinicius (Galeano); Luciano e Eder

O confronto também serve como preparação para a estreia na Libertadores. Na próxima terça-feira (20), o São Paulo vai ao Peru enfrentar o Sporting Cristal no estádio Nacional de Lima. Crespo tem até este sábado (17) para enviar a lista dos 30 inscritos para a fase de grupos.