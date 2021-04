Gallardo entra na mira do Grêmio e posição interna define futuro do treinador; contrato atual pode ser ‘brecha’

Depois de bater o Internacional, pelo Gauchão, o Grêmio “virou a chave” para a Libertadores, onde encarou o Independiente de Valle (EQU), no jogo de ida da terceira fase da competição continental. Em jogo marcado por problemas extracampo, falhas da arbitragem e reclamações da comissão técnica gremista, o Tricolor foi derrotado por a 2 a 1.









Com o placar da ida, os gaúchos precisavam vencer por até um gol de diferença na volta. O Imortal recebeu o Del Valle na Arena e a história se repetiu. O Grêmio saiu na frente aos 22 minutos com Jean Pyerre, mas novamente viu o adversário jogar melhor e tomou a virada. Com mais um 2 a 1 para os equatorianos, o Tricolor foi eliminado da Libertadores.

Foto: Marcelo Endelli/Getty Images



A queda na fase preliminar da competição continental resultou na saída de Renato Portaluppi do comando técnico do Grêmio, que já busca um substituto para o lendário treinador. Segundo informações do site TyC Sports, da Argentina, a diretoria gremista sondou a situação de Marcelo Gallardo, do River Plate. Porém, fontes próximas ao treinador negam uma vinda ao Brasil.

Fizeram uma baita proposta pelo Borré, não deu certo. E porque não tentar o Gallardo?? Vai la faz uma proposta, muitos gremistas não gostam da maneira como ele agiu nos jogos contra o Grêmio, mas é inegável que é o melhor treinador da América. — Pablo Gurniak�������� (@Pablogurniak03)

April 16, 2021





Recentemente, Gallardo entrou na mira de Palmeiras e Flamengo, mas afirmou que não precisaria sair do River para “provar que é um treinador melhor”. Nas redes sociais, torcedores do Maior do Sul pedem a cotnratação do argentino, que tem contrato com os Millonarios válido até o fim de dezembro.