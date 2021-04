Game of Thrones: peça de teatro baseada na série irá para a Broadway

Segundo o Deadline, uma peça de teatro baseada na série Game of Thrones, da HBO, está sendo desenvolvida atualmente pelos produtores Simon Painter e Tim Lawson, com roteiro e adaptação de Duncan MacMillan e direção de Dominic Cooke. George R.R. Martin, autor da obra original, também integra a equipe.

Ao que tudo indica, a produção será ambientada em um momento crucial na história da série, contando, inclusive, com a participação de muitos personagens conhecidos. A expectativa é de que a peça seja encenada pela primeira vez em 2023 na Broadway, no West End e também na Austrália.

“As sementes da guerra costumam ser plantadas em tempos de paz. Poucos em Westeros sabiam da carnificina que viria quando nobres e plebeus se reunissem em Harrenhal para assistir aos melhores cavaleiros do reino competirem em um grande torneio durante o Ano da Falsa Primavera”, declarou Martin, por meio de um comunicado oficial.

“É um torneio muito citado durante Game of Thrones, da HBO, e em meus romances de As Crônicas de Gelo e Fogo. Agora, finalmente, poderemos contar a história toda no palco”, destacou o escritor.

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Saiba mais sobre o projeto teatral que envolve a série Game of Thrones

Os créditos de produção no teatro da equipe responsável pelo projeto são bastante impressionantes, incluindo uma série de montagens de obras conhecidas do público, além de participações em festivais importantes do segmento.

“Tenho uma grande admiração pelo mundo de George [R.R. Martin] e seus personagens”, comentou Duncan MacMillan em um informativo divulgado à imprensa. “Trabalhar nesta peça durante a pandemia me trouxe um verdadeiro privilégio. Mal posso esperar até que possamos voltar a um teatro para vivenciar isso juntos”, disse ele.

Game of Thrones foi exibida pela HBO ao longo de oito temporadas. No Brasil, os episódios estão disponíveis diretamente no streaming da emissora.