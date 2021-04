Games: “goodZIN” tem contrato com o INTZ rescindido por injúria racial

Denunciado ao site de games e e-sports The Clutch, o jogador de PUBG Mobile Lucas “goodZIN” teve o seu contrato com o INTZ rescindido, por conta de uma injúria racial. Referindo-se a uma outra pessoa, ele proferiu as palavras “preto filho da p***”, ao citar a sua atuação no campeonato PUBG Mobile Pro.









A própria organização da competição suspendeu “goodZIN” dos torneios oficiais pelo período de um ano. Mesmo ao ser alertado sobre os termos racistas, ele continuou proferindo palavras com esse cunho, chamando de “cara marrom”. Seus companheiros tentaram conter as ofensas.

Em nota, o INTZ justificou a saída de “goodZIN”: “Perante a gravidade dos termos utilizados pelo jogador de PUBG Mobile, goodZIN, ao se referir a um companheiro de competição durante a participação no podcast DropCast, comunica-se: Após uma avaliação interna do caso pelo departamento de Recursos Humanos do INTZ, foi decidido rescindir imediatamente o contrato do jogador Lucas “goodZIN” Martins”.

No entanto, o jogador recebeu uma solicitação de algo que pode ajudá-lo a combater as falas de cunho racista: “Apesar do encerramento do vínculo contratual, foi oferecido ao jogador um processo de reeducação e conscientização coordenado pelo departamento responsável”.

Em sua defesa, “goodZIN” manifestou-se por meio de uma publicação em seu Instagram: “Não vou ficar postando nada porque pode dar uma m**** maior. Vou dar um tempo do game e logo estou de volta. Obrigado pelo apoio”.