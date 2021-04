Games: Jimmy Fallon reúne 125 mil pessoas em live na Twitch

Nesta terça-feira (6), o apresentador de sucesso nos Estados Unidos Jimmy Fallon fez sua estreia na Twitch, plataforma de streaming de games e e-sports da Amazon. Ele reuniu por volta de 125 mil pessoas em uma transmissão do jogo Among Us, e conseguiu arrecadar cerca de US$ 25 mil (aproximadamente R$ 139 mil).









A quantia será doada à campanha Feeding America, uma rede de membros dos bancos de alimentos com o objetivo de engajar os Estados Unidos na luta para acabar com a fome no país. São mais de 200 bancos na campanha, que ajudam a alimentar mais de 46 mil pessoas em território norte-americano.

Para arrecadar o dinheiro, Fallon contou com uma ajuda significativa dos fãs. No chat da transmissão ao vivo, as pessoas que assistiam doaram cerca de US$ 18,5 mil (aproximadamente R$ 103 mil). A quantidade restante foi oferecida do próprio bolso do apresentador, para completar a meta.

Vários convidados famosos estavam presentes durante a partida de Among Us. Marcaram presença Gaten Matarazzo e Noah Shcnapp, atores da série da Netflix “Stranger Things”, a streaming Rachel “Valkyrae”, a diretora da comunidade de Among Us Victoria Tran e o músico Corpse Husband.

Durante a partida, Jimmy Fallon foi a primeira vítima dos impostores. São apenas três nessa categoria, enquanto os outros são chamados de tripulantes. É um dos jogos mais populares entre os gamers atualmente.