Games: PUBG Mobile terá live especial de 24 horas e combo temático em São Paulo

Nesta quarta-feira (21), os fãs de games terão uma atração para se entreter durante o feriado de Tiradentes. Para comemorar o lançamento do mapa Karakin, o PUBG Mobile apresentará ao público o Jogakin, em uma live com influenciadores e parceiros que acontecerá durante todo o dia desta quarta.

O evento consistirá em 12 influenciadores jogando por duas horas cada, também contando com vários convidados. O Squad de Criadores da PUBG MOBILE tem em sua lista Salamito, Carol Procek, Pé de Pano, Suusuy, Beca, Mística, Limagplay, Bizarro, Shiroi, tiozaopubg, Mist e Imbatível.

Os influenciadores que participarão do evento são: Júlio Cocielo, Rato Borrachudo, Edukof, Toguro, Sayuri Mattar, Robertinha, Amanda Celant, Buerinho, Barcellos, Manteiga, Meu Nome é David e Netenho, os quais jogarão exclusivamente no novo mapa Karakin e mostrarão todas as atividades.

Durante a live, a hamburgueria Taverna Medieval, em parceria com o PUBG Mobile, lançará o “Combo Jogakin”, uma refeição temática que inclui um hambúrguer de frango e um copo colecionável. Ele vem em uma embalagem personalizada e estará disponível por tempo limitado durante a campanha.

O evento começa às 12h desta quarta-feira (21) e durará até às 12h (horário de Brasília) da quinta-feira (22). Ele será transmitido por meio dos veículos oficiais do PUBG Mobile no YouTube e no Facebook.