Games: Servidores do PES 2020 serão desligados em setembro

Nesta quarta-feira (28), a Konami, grande empresa de games, anunciou que todos os serviços online de eFootball PES 2020 terão seu encerramento acontecendo no dia 30 de setembro deste ano. Além disso, as moedas myClub e GP deixarão de ter validade a partir de então. Todas as plataformas compatíveis para o jogo sofrerão essa mudança.









São impactados as versões para PC, Playstation 4, Xbox One e mobile (para Android e iOS). A Konami publicou um comunicado dizendo o seguinte: “Se você ainda tem moedas myClub e GP sobrando, nós recomendamos que você use antes dos serviços serem descontinuados”.

Foi confirmado também que não é possível fazer transações da moeda do PES 2020 para o eFootball PES 2021 LITE, que terá os servidores mantidos. A franquia está atualmente na versão Pro Evolution Soccer Season Update, lançada para PC, Playstaion 4 e Xbox One, igualmente para PS5 e Xbox Series X/S.

O PES 2021 não será vendido como um novo jogo, sendo uma atualização do PES 2020. Segundo a Konami, “esse jogo está em desenvolvimento usando um motor gráfico atualizado que permitirá que impressionemos os jogadores com melhorias incríveis em todas as áreas do jogo”.

Sobre o lançamento do game, a empresa declarou: “No momento, pretendemos começar a testar nosso jogo da próxima geração em meados de 2021, com data de lançamento estimada para o mesmo ano”.